手機支付不便 外國遊客現金消費

【本報綜合報道】內地傳媒周一報道，內地入境旅遊市場近期持續回暖，有關各方為此推出多項配套措施，以提升外國遊客支付體驗。惟近日有內地傳媒記者前往上海市豫園商城實地採訪，發現即便部分遊客已經使用支付寶及微信等手機移動支付工具，但還有遊客因種種原因無法順利完成支付，惟有湊齊現金購物或放棄購買。

內地傳媒記者發現，並非所有外國遊客都能夠順利使用內地的手機支付工具，但不少商店未設刷卡支付通道，導致沒有準備現金和無法使用手機支付工具的遊客只能夠放棄購物。一名來自意大利的遊客希望購買一件文創商品，先後嘗試使用支付寶和信用卡付費，但均失敗告終，最後他只好與同行遊客湊齊現金才能夠買下商品。

須內地手機號碼取驗證碼 業界人士表示，部分外國遊客下載綁定海外信用卡的微信支付和支付寶後，因沒有中國手機號碼而無法獲取手機驗證碼，最終無法完成支付。他認為內地需要更多考慮入境遊客本身的支付習慣，而非讓對方迎合當地習慣；建議考慮在政策配套給予商家支持，例如爭取更低廉的銷售終端機安裝費用、更優惠的海外信用卡手續費。