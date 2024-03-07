抄襲啤酒商標 「鳥蘇」罰229萬

【本報綜合報道】內地知名品牌「烏蘇」啤酒狀告另一名為「鳥蘇」的啤酒商標侵權及不正當競爭，江蘇省南京市中級人民法院一審支持原告208萬元人民幣（約229萬港元）的賠償請求。案件經上訴後，江蘇省高級人民法院二審維持原判。

原告為新疆「烏蘇」 新疆烏蘇啤酒公司1986年開始生產烏蘇牌啤酒，2006年獲得註冊圖片商標，同時也是多個相關註冊商標的權利人。2016年起至今，該公司一直使用「紅罐裝烏蘇啤酒500ml（毫升）」的包裝。天津某公司申請註冊「鳥蘇NIAOSU」商標，並由其委託江蘇無錫某公司及山東某公司，生產、銷售與原告紅罐裝烏蘇啤酒近似的「鳥蘇」牌啤酒。

南京中院審理認為，被訴侵權的「鳥蘇」啤酒使用之標識，與原告涉案註冊商標極為近似，容易令消費者混淆或誤認，構成商標侵權。被告天津某公司註冊的「鳥蘇NIAOSU」商標亦因與原告涉案商標構成近似，被國家知識產權局宣告無效。

法院認為，被告公司2020年8月成立時，原告公司企業字號「烏蘇」已經具較高知名度及影響力。雙方屬於同業競爭者，被告在應當知曉下仍然臆造高度近似的「鳥蘇」作為企業字號，「搭便車」的主觀意圖明顯，構成不正當競爭。