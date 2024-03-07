不堪壓力 受訓女醫手術刀割頸亡

【本報綜合報道】湖南省人民醫院一名正在培訓的女醫生，因不堪工作壓力自殺身亡；事後網上流傳的遺書內容提到「假期加班」、「帶病上班不准（請）假」、「工作忙的飯都吃不上卻被埋怨不搞衞生」等，惹來網民質疑醫院工作安排不合理。自稱死者的師妹稱，醫院要求與死者家屬達成和解後，才讓家屬接觸其個人物品。

假期加班 連續工作30小時 知情人士爆料，自殺身亡女子曹麗萍今年25歲，畢業於湖南師範大學醫學院，生前讀研究生3年級，在湖南省人民醫院當培訓醫生。事發上月24日，當天凌晨死者家屬接到老師電話，表示事主把自己反鎖在醫院廁所內割頸身亡。經法醫鑑定，她左頸部有切口，身旁有手術刀。事發後家屬欲探視遺體、檢查案發現場時，受到各方阻力，院方保安更與家屬發生肢體衝突。家屬質疑校方不主動聯絡及不作為，學校、醫院以及相關部門暫未對此事表態。

網上流傳女死者的遺書內容提到，「我真的堅持不下去了，明明昨天就已經申請請了假，明明心臟已經快要跳出來了，明明咳嗽咳得胸痛，明明胸悶的內衣不敢穿，可是還要有做不完的事情，不能回去休息」。遺書提到，正月初六上班就不眠不休工作30多個小時，隨後的初七、初八也一直加班。對於事主離世，不少人除了表示心痛外，更質疑高強度的學習、不近人情的加班，是否培養合格醫生的必要手段。