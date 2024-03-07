兩女攀秦嶺1死1傷 幸存者吹哨獲救

【本報綜合報道】兩名女子日前在陝西省安康市寧陝縣攀登秦嶺時失蹤，警方接獲家屬報警後搜救。寧陝縣縣應急管理局周二表示，已經找到失蹤者，其中一人死亡，另一人無生命危險。知情人士透露，搜救人員聽到幸存者吹口哨聲才發現兩人。

上月29日，兩名女子駕車至西漢高速秦嶺服務區後攀登秦嶺東梁時失聯，家屬翌日向寧陝縣警方報警。寧陝縣迅速組織公安、應急、衞健、消防、救援隊等趕赴現場搜救，救援人員周一下午4時許在西安鄠邑區桃園溝桃園梁發現失蹤者；周二凌晨經現場確認，其中一名失蹤者身體虛弱，送往醫院救治；另一人則沒有生命體徵。

參與救援的知情人士透露，發現失蹤者當日下午，救援隊搜尋至二道梁子時，領隊及嚮導在雪地發現腳印。搜救人員前往腳印出現的方向桃園溝附近搜尋，懷疑其中一名失踨者聽到動靜，於是用盡最後一絲力氣吹一聲口哨，搜救人員聽到後才確定失蹤者的位置。

大霧迷路 同伴墮懸崖 內地傳媒報道，失蹤者徒步攀登秦嶺東梁時，因遇到大霧大風天氣迷路。幸存者因同伴摔下懸崖，她繞道下去尋找時被困，其同伴的遺體就在附近被發現。