綜藝節目帶動 水培生菜掀搶購 每包炒至330元出售

當局：無擾市場秩序 不屬哄抬物價 受綜藝節目影響，內地多地超市出售平價水培生菜竟在網上及二手市場炒至300元（人民幣‧下同，約330港元）一包天價，吸引大量消費者連日排隊購買。浙江省寧波市江北區市場監督管理局工作人員日前重申，上述情況一般不涉及哄抬物價行為，不會擾亂市場秩序。

綜藝節目《種地吧》記錄由10名年輕人組成「種地小隊」，如何在190天時間內播種、灌溉、施肥過程，以及透過直播帶貨方式創立農夫市集等，成功吸引大量粉絲留意。除了節目大受歡迎，相關真實產品生菜更是「一菜難求」。

受惠直播帶貨 原價僅$5.4 由於上述生菜能夠在浙江省杭州市、義烏市及寧波等地發售，售價為每包4.9元（約5.4港元）左右，大批節目粉絲連日提早趕到超市排隊。其中一名網民提到，他日前清晨6時30分已在超市門外排隊，等待早上8時開門一刻，即使超市實施一人限購一份政策，最終還是兩手空空歸來。

寧波某超市工作人員日前受訪時承認，超市還未開門已有人在等待，當中大部分以年輕人為主，甚至包括學生，由於排隊人數實在太多，「這樣你排再早也沒用，還是會買不到」。另有超市透過網上平台提醒消費者，該種生菜產量及貨源少，若有下一批將提前告知。

因應未能在超市購買，部分人選擇在網上尋求貨源。一名網民發現，上述生菜每包在二手市場售價已被炒高數十倍。談及以上行為是否屬於哄抬物價時，寧波市江北區價格監督管理和反不正當競爭分局工作人員否認，並指哄抬物價主要有3種形式，一是捏造、散布漲價訊息，其次是囤積居奇，最後是通過其他手段在短時間內大幅提高銷售價格，前提條件是在突發事件等特定背景下造成市場失靈。

該名工作人員解釋，上述生菜屬於民生商品，也是綜藝節目衍生品，具有特定含義，與普通生菜有一定區別，因此不會衝擊市場。他又舉例，以上生菜與明星售賣用過籃球或衣物相似，均屬市場調節下商品，消費者仍可選擇其他普通生菜。本報綜合報道