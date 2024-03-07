華在建第4艘航母 細節將公布

對有評論猜測，中國遲遲沒公布有關新一艘航空母艦的建造詳情，可能是在技術上遇到瓶頸。袁華智接受記者訪問時表示，沒聽說中國在建造航空母艦有甚麼技術瓶頸。被問及今後中國航空母艦戰鬥力可否與美國一拚時，他強調，中國建造航空母艦不是為了與美國比，也不是為了與美國打，而是為了保護國家主權及領土完整，保護國家權益，重申中國建造航空母艦與美國沒有關係。美國目前有11艘航空母艦服役，中國現役航空母艦為遼寧號及山東號，另一航空母艦福建號尚未正式服役。