華在建第4艘航母 細節將公布
【本報綜合報道】外界高度關注中國第4艘航空母艦在建情況，被問該艘航空母艦會否採用核動力時，中國解放軍海軍政委袁華智周二受訪時表示「很快會公布」。
對有評論猜測，中國遲遲沒公布有關新一艘航空母艦的建造詳情，可能是在技術上遇到瓶頸。袁華智接受記者訪問時表示，沒聽說中國在建造航空母艦有甚麼技術瓶頸。被問及今後中國航空母艦戰鬥力可否與美國一拚時，他強調，中國建造航空母艦不是為了與美國比，也不是為了與美國打，而是為了保護國家主權及領土完整，保護國家權益，重申中國建造航空母艦與美國沒有關係。美國目前有11艘航空母艦服役，中國現役航空母艦為遼寧號及山東號，另一航空母艦福建號尚未正式服役。
新戰略核潛艇去年服役
中國近年也加強發展潛艇艦隊，特別是搭載潛射彈道導彈的戰略核潛艇，現役型號為6艘094型。美國海軍技術學院近日發文，宣稱經過3年測試後，中國096型新一代戰略核潛艇首艇去年開始服役，估計裝備射程12,000公里、搭載6枚核彈頭的巨浪3型潛射彈道導彈，具備在極地冰層覆蓋下發射導彈的能力，以及應用最尖端的靜音技術。專家指出，該核潛艇幾乎可以肯定配備無軸泵噴推進器、自由減震浮筏、撓性降噪管路、第三代消音瓦、舷側聲納陣、隱蔽式可啟閉流水孔、全電推進系統。
文章的分析又認為，隨着095型攻擊核潛艇及096型戰略核潛艇相繼服役，使中國在水下核優勢開始真正追趕美國。中國目前潛艇建造速度至少是美國的3倍，所以外界猜測中國或2030年代擁有可以在西太平洋，對付美國水下核優勢的核潛艇艦隊。
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