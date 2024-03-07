美譴責華於仁愛礁動作 正與菲對話

【本報綜合報道】中國與菲律賓周二在南沙群島仁愛礁鄰近海域衝突，發生船隻碰撞及射水炮事件，導致菲方4人受傷。美國駐菲律賓大使羅美凱（MaryKay Carlson）表示，強烈譴責中國在仁愛礁的危險操作；美國國務院稱美菲正在就事件對話。

羅美凱在社交網發文，譴責中方在該專屬經濟區威脅生命，導致菲律賓人員受傷和海警船隻受損，強調美菲和國際法擁護者站在一起，支持一個自由及開放的印太地區。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，事件顯示中國鹵莽地無視菲律賓人安全和國際法，干涉菲律賓合法的海上行動；重申《美菲共同防禦條約》涵蓋在南海任何地方對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的武裝攻擊。

菲律賓外交部事發後表示，菲方已經召見中國外交官表達抗議，並要求中國船隻立即離開仁愛礁鄰近海域。菲方斥責中方行動侵犯其主權權利和管轄權，強調干涉菲方在其專屬經濟區的日常合法活動是不可接受。

澳洲稱與東盟更務實合作 另一方面，澳洲墨爾本舉行的澳洲—東盟特別峰會周三結束，因應中國尋求加強在南海的存在，澳洲總理阿爾巴內塞指出，澳洲致力於與東盟各國合作，確保主權、領土完整、平等和獨立的原則得到維護，從而確保他們的地區安全、有彈性、開放、包容和繁榮。他又稱，澳洲與東盟必須共同努力，將其自然聯繫轉化為在海洋永續性和安全方面更務實的合作。