美追趕華建艦速度 尋亞洲資本助製造

欲重啟閒置廠房 惟面臨勞力短缺 中國是全球擁有最多軍艦的國家，近年新船建成下水速度之快，被外界形容為「下餃子」。日本傳媒周一報道，美國為了追趕中國海軍建艦風潮，正在尋求亞洲資本、工程師、造船技術協助，重啟國內已經關閉或閒置的造船廠。

報道指出，美國海軍部長托羅（Carlos Del Toro）上周訪問南韓兩個造船廠及日本一個造船廠，期間邀請對方參與重啟美國閒置造船廠的計劃。美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）上周四陪同托羅前往一個位於橫濱的造船廠，他接受訪問時表示，該次訪問有雙重目的，第一是視察美國海軍補給艦大號角號的維修進度，第二是評估該造船廠對投資美國閒置造船廠的興趣，並稱想知道三菱及其他日本企業是否對有關提議感到興趣，以及參與建造美國海軍、海岸防衞隊、商用的船艦。

美使主張日廠助維護 伊曼紐爾主張利用日本私人造船廠，為美國海軍艦艇進行維護、修理等工作，並提出初時只針對美國前沿部署日本的軍艦，但最終將擴大至停靠在美國港口的船艦。他指出在日本維修美國海軍艦艇具有戰略價值及產業價值，一來美方毋須浪費時間安排部署西太平洋的軍艦回國維修，使之留在區內完成，節省「一來一回」的時間；二來可以減少美國國內造船廠的工作及壓力，集中人力、物力、時間建造軍艦。

韓企有強烈興趣投資 針對托羅參觀南韓造船廠的行程，美國海軍表示對方在建立美國子公司及投資美國造船廠方面有「強烈興趣」，他未來數周將與對方繼續商討。惟報道提到，美國法律目前禁止以國內為駐地的艦艇，在本土或西太平洋戰略要地關島以外地方全面大修，目的是保障國內就業職位；正值今年是選舉年，未必能夠順利修改有關法律。

美國過往有13個公營海軍造船廠，目前只有4個仍然運行，其餘9個處於閒置狀態；美國海軍艦艇目前由7間私人造船企業建造，當中有5間是美國企業，餘下兩間分別來自意大利及澳洲，它們的參與為亞洲造船企業加入美國軍艦建造行列提供先例。

報道指出，中國海軍艦隊快速擴張引起美國提高造船產能的警覺，預計中國海軍戰力將從目前逾370艘艦艇，擴大到2025年的400艘，並且2030年達到440艘。美國海軍目前只有不足300艘水面艦艇及潛艇，均落後中國，加上造船廠薪酬難與其他行業競爭，美國公營及私營造船廠均面臨勞動力短缺問題，導致該國建船速度不樂觀。本報綜合報道