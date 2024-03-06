西方盲目制裁俄 助其振興反自殘

詹姆斯‧高伯瑞是美國德州大學教授，曾為中國、俄羅斯及美國本土經濟擔當重要的顧問角色，他父親是約翰‧高伯瑞，也是大名鼎鼎的經濟學家。他最近公開譏諷美國帶頭的西方政府，只是「巫師學徒」，胡亂以政治意識形態對俄羅斯施行經濟制裁魔法，卻令俄經濟走上穩健及獨立自主之路，反而傷害了自身及盟友的經濟福祉。

俄烏戰爭開始時，俄政府根本沒有計劃逼退國內的西方企業及投資，也沒有意願強迫外資及俄國的經濟寡頭在西方及俄羅斯之間選邊站，可是西方主動對俄執行極度嚴厲的經濟制裁，結果弄巧反拙。其實蘇聯解體後，俄經濟被西方一定程度殖民化，使俄人民在汽車及家電等耐用品、高檔消費品及食品生產，甚至農產品，都依賴西方入口或外資企業投資在地生產。不過，2014年俄羅斯收回克里米亞，就已經開始面對制裁。

自給自足 資源龐大 俄烏開戰後，西方對俄制裁的目的更是要斷絕俄羅斯能源及資源出口可帶來的外貿收入，使其沒法得到新科技，這樣便能打擊俄經濟，導致嚴重生產衰退。此外，禁止向俄輸出歐美消費品，會令民生福利倒退，從而影響俄軍事實力並產生社會不滿。可惜的是，戰爭使能源漲價，反使俄羅斯收入增加。至於減少入口歐美消費品，使俄有更大經貿盈餘，加上俄國軍工生產從來不依賴西方的技術及資金流入，俄政府更早已為戰爭準備了大量零件、配件存貨。工業生產方面的零件、生產裝備及機器，特別是晶片方面，俄羅斯自己的工程師再設計改裝及中國技術支援，也使初期的制限很快恢復正常。

西方政府迫令在俄的西方資金企業撤離俄羅斯，使它們被迫低價出售轉移給俄資本家，更使這些企業享受更低人工及生產成本，反使服務及貨品更優質便宜。

以美國為首的西方國家，對古巴、委內瑞拉、北韓，甚至伊朗的制裁都奏效，釀成這些國家國民極大痛苦，是因為它們的經濟太單一或不完整，但對俄國，這個佔世界八分之一土地，已知有大量自然資源，加上逾1.4億勤勞及高科技水平的人口，還有憑其大國威望，吸引到西方以外的國家跟它繼續維持商貿合作，制裁根本無效。相反，西方國家深受能源價格飆升、缺乏亟需的珍貴資源及通脹之苦。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻