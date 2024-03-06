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黑龍江極光漫舞
黑龍江省大興安嶺地區漠河市北極村上空前日凌晨出現今年首場絢麗極光，遊客均感到十分幸運，齊聚中俄界江黑龍江江畔，高舉手機捕捉這美輪美奐的景觀。當晚紅色和綠色的極光交相舞動，同時出現在北極村上空，光帶絢爛多彩，不斷變幻。有遊客拍下難得一見的極光奇觀，更對此讚嘆不已，並希望各地民眾前往當地一睹最美的北極光。
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