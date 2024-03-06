澳公民科學家 觀察逾萬次生態發展變化

公民科學家梅普爾（Dion Maple）對飛蛾特別感興趣，經常在晚上用燈光吸引不同種類的飛蛾，其中最喜歡的發現之一是「蠟筆翡翠蛾」（Crayon Emerald）。梅普爾表示，當時發現牠時，簡直不敢相信其存在，因為牠看起來似是有人用蠟筆畫出來的。

梅普爾幾年前亦曾拍攝了一隻棕色飛蛾，其翅膀上有白色點狀圖案，並有一對金色觸角。有專家表示，梅普爾發現的可能是該省獨有的飛蛾品種「Oxycanus incanus」，對上一次被人發現已經追溯回近100年前。澳洲公民科學協會主席萊恩（Annie Lane）表示，公民科學家在為研究人員提供數據以觀察生態發展和變化方面發揮重要作用。