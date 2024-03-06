遊戲訓練AI生成 狗圖演化3D模型

英媒周一報道，研究員舒特（Moira Shooter）表示，傳統教導AI系統從2D影像中獲取3D資訊的一種方法，需要向其提供有關在3D空間中的位置數據，多是通過特製的人類動作捕捉服實現。由於難以在動物狗身上獲得上述資訊，研究團隊更改了電玩遊戲《GTA V（俠盜獵車手V）》的遊戲程式代碼，將遊戲主角換成8種狗。

建骨骼數據 助救援創作

團隊用這一方法在遊戲生成了118隻虛擬狗，並錄下它們在各種不同天氣和照明條件下坐着、行走、吠叫和奔跑的影片，成功建立由2.79萬幀畫面組成的數據庫。舒特指，雖然他們的AI系統是在虛擬狗身上進行訓練，但能根據真實動物的照片製作其3D骨骼模型。此技術有助大家透過照片發現受傷的野生動物，或幫助藝術家在虛擬世界中創造出更真實的動物。