遊戲訓練AI生成 狗圖演化3D模型
【本報綜合報道】英國薩里大學一項研究顯示，狗的照片可用於幫助更準確地產生立體（3D）模型。研究人員用電玩遊戲教授人工智能（AI）系統，讓該系統可以根據狗的平面（2D）圖像預測其3D姿勢。
英媒周一報道，研究員舒特（Moira Shooter）表示，傳統教導AI系統從2D影像中獲取3D資訊的一種方法，需要向其提供有關在3D空間中的位置數據，多是通過特製的人類動作捕捉服實現。由於難以在動物狗身上獲得上述資訊，研究團隊更改了電玩遊戲《GTA V（俠盜獵車手V）》的遊戲程式代碼，將遊戲主角換成8種狗。
建骨骼數據 助救援創作
團隊用這一方法在遊戲生成了118隻虛擬狗，並錄下它們在各種不同天氣和照明條件下坐着、行走、吠叫和奔跑的影片，成功建立由2.79萬幀畫面組成的數據庫。舒特指，雖然他們的AI系統是在虛擬狗身上進行訓練，但能根據真實動物的照片製作其3D骨骼模型。此技術有助大家透過照片發現受傷的野生動物，或幫助藝術家在虛擬世界中創造出更真實的動物。
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