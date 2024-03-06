上虞孔廟開掘 出土1300件文物

【本報綜合報道】浙江省紹興市政府周一發布消息，該市文物考古研究所去年11月獲准對上虞豐惠孔廟遺址，展開首次發掘項目，至今年1月底結束。此次出土文物中，有1,300餘件小件文物，包括12塊學宮殘碑、瓦當和迦陵頻伽等建築構件、戰國至明清時期瓷器、400多枚歷代錢幣、牛羊豬等動物骨骼遺存等。

證紹興古代中心地位 考古人員認為，孔廟文物體現了紹興在古代政治、經濟和文化的中心地位。

孔廟是中國古代等級最高和影響最深遠的建築群。上虞豐惠孔廟始建於北宋慶歷四年（即公元1044年），經過數十次修繕，如今地表建築大部分已拆除，尚存大成殿、泮池和泮橋。此次發掘面積為1,250平方米，揭露30多處唐代至民國時期遺迹，包括兩處房屋建築基址、5處牆基、一處橋基、8處排水設施、一口水井、5座灰坑、一條灰溝、3處河道及4處台基。

上虞孔廟是紹興市唯一現存大成殿的學宮建築遺址，其中大成門、泮橋、排水設施等遺迹呈現了宋、元、明、清朝時期孔廟的建築格局，為研究中國古代學宮的建築布局、縣學祭孔禮制提供了新材料。