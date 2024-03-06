日醫院創奇迹 肺肝活體同步移植

雙親祖父捐贈 9歲童獲新生 日本京都大學醫學部附屬醫院前日宣布，一名不足10歲、全身器官出現異常狀況的男童，去年11月在院內接受肺部及肝臟活體同步移植手術，成為全球首例。男童日前已經出院，與器官捐贈者、即其家人術後恢復情況良好。

男童兩歲時因再生障礙性貧血發病，確診患上先天性角化不良症，兩年後接受來自妹妹的骨髓移植手術。他近年肺功能開始惡化，包括無法吸入氧氣，還出現肝硬化症狀，不得不接受器官移植手術。惟與海外相比，日本的腦死亡器官捐贈者非常少，因此選擇由男童40多歲的父母和60多歲的祖父捐出部分器官。

手術歷時18句鐘 縱使活體移植也對器官捐贈者帶來一定風險，考慮到男童性命隨時不保，多名醫生與男童家人反覆研究後決定，同時把父母肺部的一部分，以及祖父肝臟的一部分移植至男童身上。經過足足18小時，約30名醫護人員參與，最終成功完成手術。男童於上周五能夠獨自行走，手牽父母一同出院，畫面十分溫馨。

手術主刀醫生伊達洋至表示，此次手術對於多種器官惡化的病人，展示移植治療的可能性。男童的父母亦表示，起初得知兒子患病時感到絕望和無能為力，亦希望此次成功的手術為需要移植器官的患者和家屬帶來一線曙光。本報綜合報道