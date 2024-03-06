日漁民入稟促停核污水排海 東電偕政府要求法院駁回

【本報綜合報道】日本東京電力公司福島第一核電站去年8月開始把核污水排放入海，當地居民和漁民等合共363人對政府和東京電力公司提起訴訟，要求停止。福島地方法院周一就這宗案件舉行第一輪口頭辯論，被告均要求駁回原告的訴求。

首輪口頭辯論 該案是日本全國首宗叫停將核污水排海的訴訟，起訴書稱，將核污水排放入海侵犯市民安穩生活的權利，使漁民恢復生計變得困難；對於原子能規制委員會認為東京電力公司的排海實施計劃和相關設備檢查合格，原告一方要求取消，並要求東京電力公司停止將核污水排海。周一在庭上，原告方72歲漁民小野春雄陳述意見稱：「我們漁民要求的是不要污染海洋，盡快安全完成反應堆報廢作業，使子孫後代能繼續從事漁業。」

政府方面在答辯書要求駁回原告的訴求：「原子能規制委員許可排放等做法，是為了反應堆報廢，降低整個社會風險的舉措，沒有侵犯個人權利，原告等沒有資格提訴。」東京電力公司亦要求駁回原告訴求，計劃稍後時間提出具體主張。