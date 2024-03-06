全球首例 婦女墮胎權入憲 馬克龍：法國驕傲

法國國會兩院前天以大比數通過一項提案，正式把墮胎權寫入憲法，成為全球首個在憲法加入保障婦女墮胎權利國家。總統馬克龍形容上述舉動屬國家驕傲，向全球傳達普世訊息。大批支持者走上巴黎街頭慶祝，著名地標艾菲爾鐵塔亦亮起「我的身體我作主」標語。

根據民調，約八成法國人支持政府修憲保障婦女墮胎權。上述議案前天在一片掌聲中，以780票贊成對72票反對下獲得通過。總理阿塔爾（Gabriel Attal）在投票前重申，政府向所有女性傳達一個訊息，那就是「你的身體屬於你，沒有人可為你作決定」。

1974年已通過法案 反對者批多此一舉 當得悉法案獲通過後，馬克龍在網上讚揚一眾議員支持修憲。另有議員形容，法國在允許墮胎領域上處於世界最顯要位置。當地智庫則形容國會通過修憲是「整個法國社會發出一個信號」，同時向國際發放一個充滿希望訊息。

反對派國民聯盟領袖琳勒龐亦支持修改憲法，理由是普遍國民同樣認同，與政府沒有分歧，卻批評馬克龍利用此事來撈取政治利益。然而，有反對人士批評政府、國會以及相關團體多此一舉，根本無必要把墮胎權寫入憲法。

1974年，法國已通過一項法案，允許女性擁有墮胎權利，卻一直備受外界批評。直至2022年，由於美國聯邦最高法院推翻承認婦女擁有墮胎權裁決，法國團體決定加快推動修改憲法行動，期望能夠影響其他地區承認墮胎權。本報綜合報道