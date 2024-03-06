哈馬斯攻以 被指輪姦女性

安理會特使公開報告

帕頓今年1月29日至2月14日率領專家團隊到以色列和約旦河西岸地區，收集、分析及驗證哈馬斯成員在以色列犯下性暴力的指控。長達24頁的報告指出，有合理理由相信哈馬斯突襲以色列南部當日，在至少3個地點發生強姦、輪姦等性暴力，大部分女性受害者被發現時是全裸或部分裸露，並遭受槍擊。此外，團隊發現清晰和具說服力的資料，證明部分被擄至加薩地帶的女性和兒童，被強姦、性虐待等，這些暴行仍然繼續。報告指出，需要進行全面調查以確定性暴力的整體規模、範圍與具體歸責原因。