也門叛軍 稱導彈襲以國船

貨櫃船MSC Sky II被青年運動擊中。

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動周一聲稱，當天用導彈襲擊在阿拉伯海行駛的一艘以色列船隻，同日較早前又向在紅海的美國軍艦施襲。有報道指出，在阿拉伯海遇襲的是懸掛利比里亞國旗貨櫃船。

另攻擊紅海美艦 青年運動發言人薩雷亞表示，也門武裝部隊海軍使用多枚「合適的導彈」瞄準在阿拉伯海的以色列船隻MSC SKY，「準確而直接地」命中目標；又表示在這次襲擊前幾個小時，青年運動也用導彈及無人機攻擊多艘在紅海的美國軍艦，但未有表明有否命中。薩雷亞強調，透過這兩次行動，確認青年運動有能力同時瞄準軍艦和非軍艦，又誓言繼續攻擊駛經也門的船隻，直到以色列停止對巴勒斯坦加薩地帶的攻擊。

英國傳媒報道，被青年運動擊中的是懸掛利比里亞國旗貨櫃船MSC Sky II，在亞丁灣東南91海里處遭受兩次導彈襲擊，英國海事貿易行動辦公室表示，該船的船長報告兩次爆炸，第一枚導彈在距離船隻港口區一段距離的地方爆炸，第二枚擊中該船並造成損壞；船員撲救火災，暫時無人員傷亡的報告。