聯合國人權會議 43國促查納瓦尼之死

【本報綜合報道】43個國家周一在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會會議，要求就俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死展開獨立的國際調查，又認為俄羅斯總統普京要對納瓦尼死亡負上最終責任。

歐盟常駐聯合國日內瓦辦事處代表克努森，在會議代表歐盟各成員國、美國、英國和烏克蘭等發言，對納瓦尼之死表示憤慨，認為事件顯示俄羅斯加速和系統性鎮壓反對派的迹象，俄方必須允許國際社會就納瓦尼突然死亡的情況，進行獨立且透明的調查。這些國家又對俄羅斯系統性打壓公民社會深表擔憂，敦促俄方立即無條件釋放所有因和平行使人權、反對入侵烏克蘭而被拘留的政治犯、記者和反戰人士。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克表示，納瓦尼之死「加劇我對他遭受迫害的嚴重擔憂」，他在向人權理事會提交的全球人權最新情況報告表示，在本月選舉的準備過程中，俄羅斯當局進一步加強鎮壓異見人士，又稱自從俄烏戰爭爆發以來，數以千計的政治家、記者、維權人士、律師和在社交網表達想法的人，面臨行政和刑事檢控，這種趨勢近幾個月似乎有所惡化。

俄方斥製作反俄報告 俄方代表回應蒂爾克時表示，聯合國人權高專辦正在製作「反俄報告」，其中「轉載烏克蘭和西方捏造的事實」；呼籲蒂爾克及其辦公室「開始對世界局勢進行客觀評估，以免失去僅存的信任」。