加拿大不排除向烏派軍官助練兵
【本報綜合報道】加拿大國防部長布萊爾在周一表示，如果滿足某些條件將考慮向烏克蘭派遣軍事教官，但目前條件未允許。
布萊爾指出，目前情況不適合加軍重返烏克蘭協助練兵，但繼續在境外訓練烏軍。加拿大與烏克蘭多次商討，條件合適時加軍會返回烏克蘭。雖然布萊爾沒有排除加軍再赴烏克蘭的可能，但他強調加軍不會肩負戰鬥任務及視為戰鬥人員。假如加軍返回烏克蘭，首要任務是確保安全，將在遠離前線地區負責訓練任務。加拿大2015年起訓練烏軍，截至前年俄烏戰爭爆發共訓練逾4萬人，訓練地點其後移師至英國、波蘭、拉脫維亞。
將供應退役航空火箭彈
布萊爾透露，未來數天將決定把退役CRV7航空火箭彈提供予烏克蘭。一旦作出決定，加方會確保彈藥安全運送，並盡快運往烏克蘭。加拿大擁有逾8.3萬枚CRV7，但布萊爾承認並非全部狀態良好，有部分仍然可以使用。
另一方面，波蘭國防部長科西尼亞克－卡梅什周一宣布，簽約購買瑞典製卡爾‧古斯塔夫M4無後座力炮及彈藥等，總值65億波蘭茲羅提（約128億港元）；又稱M4無後座力炮在烏克蘭十分有效，波蘭與瑞典將竭盡全力向烏克蘭提供軍事及人道援助。
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