加拿大不排除向烏派軍官助練兵

布萊爾指出，目前情況不適合加軍重返烏克蘭協助練兵，但繼續在境外訓練烏軍。加拿大與烏克蘭多次商討，條件合適時加軍會返回烏克蘭。雖然布萊爾沒有排除加軍再赴烏克蘭的可能，但他強調加軍不會肩負戰鬥任務及視為戰鬥人員。假如加軍返回烏克蘭，首要任務是確保安全，將在遠離前線地區負責訓練任務。加拿大2015年起訓練烏軍，截至前年俄烏戰爭爆發共訓練逾4萬人，訓練地點其後移師至英國、波蘭、拉脫維亞。