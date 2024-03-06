朝官媒刪「和平統一」字眼文章

孔嵐諾

【本報綜合報道】南韓傳媒周一報道，北韓官媒朝中社網站已經刪除大量含有「和平統一」、「祖國統一」、「民族大團結」涉及與南韓統一表述有關的新聞稿，這或屬於北韓領袖金正恩把朝韓關係定性為「敵對的、交戰中的兩國關係」一部分。

韓聯社記者在朝中社網站搜索關鍵詞「統一」後發現，大量文章遭刪除，例如北韓勞動黨中央委員會副部長金與正今年初抨擊南韓總統尹錫悅，以及勞動黨全會擴大會議去年底等報道，僅出現金正恩上月在最高人民會議要求「革除統一、和解、同族概念本身」等少數報道。韓聯社估計，上述報道涉及最高領導人發言，所以未被刪除。今年1月，金正恩在最高人民會議發表施政演說時表示，「今後最好不要再使用誤導韓朝為同一民族的措詞」，北韓自此開始在各個方面去統一化。

聯國前駐華要員 掌對朝事務 另外，聯合國秘書長古特雷斯上周五任命聯合國前駐華協調員辦公室主任孔嵐諾，為新任駐北韓協調員，並取得北韓同意。孔嵐諾將支持北韓實現2030永續發展目標，率領聯合國團隊處理糧食、安全、社會發展服務、復甦及永續性、數據開發管理等領域相關工作。孔嵐諾赴朝履新前在聯合國曼谷辦事處遙距辦公，將是時隔約3年首次入境北韓的聯合國職員。

北韓2020年1月以新冠疫情肆虐為由封鎖邊境，各大國際組織駐朝職員翌年全數撤離。