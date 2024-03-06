平壤斥美韓軍演增加核戰危機

【本報綜合報道】美國與南韓周一開始代號「自由護盾」的聯合軍事演習，北韓國防省發言人昨日批評美韓兩國再次啟動挑釁性的大規模聯合軍事演習，增大局勢不可預測性，朝鮮半島地區早已有一點火花也能引發核戰的條件。朝方強烈譴責美韓進行軍事演習，嚴正警告立即停止更為挑釁性的、帶來不穩定的行動。

北韓國防省指出，美韓兩軍演習包括規模比去年增加一倍的野外機動訓練計劃，也動員毫無存在名分的所謂聯合國軍司令部所屬11個僕從國家武力。北韓把大規模兵力投入增進人民福祉的經濟建設，與之鮮明對比，在美國的主導下，南韓等勢力瘋狂進行戰爭演習騷動，這再次讓世人確認地區局勢不穩定的根源，更明確地指明用核武威脅人類的元兇到底是誰。

美神盾艦泊濟州基地 朝方續指，世界最大的擁核國和10多個國家狼狽為奸，在朝鮮半島開展針對一個國家的大規模戰爭演習，絕不能夠說是防禦性，北韓武裝力量將繼續注視敵人的冒險主義行動，繼續進行負責任的軍事活動，強而有力地管控朝鮮半島地區的不穩定安全環境。

同日，美國海軍神盾驅逐艦希金斯號駛入南韓濟州海軍基地休整補給。南韓海軍表示，希金斯號不會參加「自由護盾」，美韓兩軍也無計劃趁機舉行海上聯合演習。