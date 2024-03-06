美兵認洩機密 控方促囚逾16年

炫耀美對烏評估

現年22歲的特謝拉曾經服役於第102情報聯隊，出於炫耀目的在網上討論區上載印有「機密」、「最高機密」字樣的文件，包括美國對俄烏戰爭中的烏克蘭評估，他自去年4月被捕以來一直還押。他被控6項故意保留和傳輸國防資訊的罪名，每項最高可以判監10年；根據認罪協議，特謝拉同意被判處至少11年監禁；他亦會被罰款5萬美元（約39萬港元）。作為認罪的交換條件，檢察官同意不會進一步指控特謝拉違反《間諜法》或其他罪行。