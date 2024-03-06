眾院議長指科州法院「純黨派攻擊」

【本報綜合報道】美國前總統特朗普周一獲得聯邦最高法院，掃除參加各州總統初選的重大障礙。除了當事人熱烈慶祝這次法律勝利外，共和黨人也紛紛表態支持。至於對有關參選資格訴訟保持低調的民主黨，不少人已經把目光放在11月的大選。

共和黨南卡羅萊納州參議員史葛表示，聯邦最高法院拒絕科羅拉多州對國家民主的政治濫用。阿肯色州州長桑德斯形容，這不但是特朗普取得一致、重大的勝利，也是國家對抗反民主的激進左翼一次勝利。國會眾議院共和黨會議主席斯特凡尼克稱，選舉由人民而不是由非民選激進左翼人士決定。斯特凡尼克被指宣傳有關2020年大選的陰謀論。

共和黨籍國會眾議院議長約翰遜批評，科羅拉多州最高法院早前的裁決踐踏國會議員特權，今次聯邦最高法院裁決確認科羅拉多州最高法院，從事針對特朗普的純粹黨派攻擊。過往曾經就2020年大選問題批評特朗普的共和黨科羅拉多州眾議員巴克表示，到底由誰領導國家，由州內選民自行決定。

民主黨人放眼11月大選 眾議院少數黨領袖、民主黨人杰弗里斯表示，11月的選票將決定國家命運，呼籲選民到時投票。惟曾經參與彈劾特朗普的民主黨加州眾議員希夫批評，聯邦最高法院迅速地處理特朗普參選資格的問題，質疑又會否同樣迅速地駁回他擁有豁免權的錯誤主張。黨友兼馬里蘭州眾議員拉斯金透露有意推動立法程序，協助判斷因叛亂而取消參選資格的人士。