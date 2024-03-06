學者憂政客免罰損民主

拿巴西同類事件比較

凱克指出，對聯邦最高法院的裁決不感到驚訝，但引發一個更大問題，令人質疑如何保障美國民主制度。國會山莊暴動事發至今已經3年，但特朗普不需要承擔任何後果，對美國民主制度而言不是一個健康現象。凱克承認，雖然最新裁決有助避免國內政治局勢進一步緊張，但同時發出一個更廣泛及令人不安信號。他把特朗普與巴西前總統博爾索納羅相提並論，後者同樣面臨連任失敗後煽動政變的指控，惟博爾索納羅禁止在2030年前擔任公職。凱克續指，巴西一類國家迅速採取行動，打擊輸掉選舉後濫用權力企圖繼續執政的政治人物，與美國形成鮮明對比。