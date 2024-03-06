學者憂政客免罰損民主
【本報綜合報道】美國聯邦最高法院裁定，科羅拉多州最高法院無權引用憲法第14條正案叛亂條款，禁止前總統特朗普參加該州總統初選。錫拉丘茲大學政治科學教授凱克（Thomas Keck）認為裁決釋出令人不安信號，即政治人物可能不受懲罰。
拿巴西同類事件比較
凱克指出，對聯邦最高法院的裁決不感到驚訝，但引發一個更大問題，令人質疑如何保障美國民主制度。國會山莊暴動事發至今已經3年，但特朗普不需要承擔任何後果，對美國民主制度而言不是一個健康現象。凱克承認，雖然最新裁決有助避免國內政治局勢進一步緊張，但同時發出一個更廣泛及令人不安信號。他把特朗普與巴西前總統博爾索納羅相提並論，後者同樣面臨連任失敗後煽動政變的指控，惟博爾索納羅禁止在2030年前擔任公職。凱克續指，巴西一類國家迅速採取行動，打擊輸掉選舉後濫用權力企圖繼續執政的政治人物，與美國形成鮮明對比。
賓夕凡尼亞大學法學院倫理與法治中心主任芬克爾斯坦（Claire Finkelstein）稱，聯邦最高法院大法官避免就特朗普是否應負上國會山莊暴動責任發表意見，裁決錯失為國家價值觀作出明確陳述的機會，它本來可以把國會山莊暴動定性為叛亂，並把特朗普列為參與者。
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