超級星期二前夕 美最高院判各州初選資格不能設禁 特朗普總統戰強心針

美國周二迎來11月大選的「超級星期二」，民主共和兩黨總統初選或黨團會議在16個州及海外領地登場；外界預料總統拜登與前總統特朗普將分別取得民主黨及共和黨提名，繼2020年後再決高下。特朗普前一天收到重大利好消息，聯邦最高法院裁定各州無權以參與2021年國會山莊暴動為由，禁止他參加初選。

當天舉行初選或黨團會議的州，分別是亞拉巴馬州、阿拉斯加州、阿肯色州、加州、科羅拉多州、緬因州、麻省、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、俄克拉何馬州、田納西州、德州、猶他州、佛蒙特州、維珍尼亞州，海外領地是美屬薩摩亞。黨代表票根據當地投票結果，分配給得票最高參選人；參選人的黨代表票須達門檻，才能夠在夏季兩黨全國代表大會正式取得提名，成為總統候選人。共和黨全國黨代表票2,429張，至少1,215張才贏得提名，「超級星期二」黨代表票有854張；民主黨全國黨代表票4,672張，提名門檻1,968票，其中1,420票在「超級星期二」揭曉。

勢偕拜登本月獲提名資格 美國傳媒統計，爭取再度代表共和黨挑戰白宮寶座的特朗普，目前有273張黨代表票，預計最快本月12日越過提名門檻。拜登手握206張民主黨黨代表票，將在「超級星期二」贏得絕大多票數，最快本月19日取得門檻所需的票數，鎖定提名資格。

特朗普再度出戰總統選舉的最大障礙，就是他捲入2021年1月6日國會山莊暴動，被指控煽動支持者阻止國會聯席會議，認證前一年11月舉行、拜登勝出的總統選舉結果。去年12月，科羅拉多州最高法院引用憲法第14修正案第3條的叛亂條款，即對國家作亂或反叛者，不得擔任國家或任何州屬下的官員，裁定特朗普不符合參加該州初選的資格。他其後也因相同理據，被禁止參加緬因州及伊利諾伊州總統初選。

針對科羅拉多州能否取消特朗普參選資格，聯邦最高法院9名大法官周一作出一致的裁決，指出一個州不能夠取消一名總統參選人的資格，原因是州沒有這個權力，一旦擁有又因各州處理手法不同而將引發混亂；又明確指出總統是聯邦官職，上述修正案沒有授予州相應權力。其中5名大法官進一步指出，該憲法修正案並非「自我履行」，需要國會執行，第5條條款列明國會有權以適當立法實施。惟聯邦最高法院沒有處理核心問題，即特朗普有否實際參與叛亂，大法官甚至沒有討論此事。

聞裁決後稱美國重大勝利 特朗普在聯邦最高法院頒布裁決後，首先表示這是「美國的重大勝利」，之後盛讚這是「非常巧妙」的重要決定，認為這對國家團結大有幫助。科羅拉多州州務卿格里斯沃爾德（Jena Griswold）表示失望，仍然認為各州有權引用叛亂條款阻止特朗普參加總統初選。；一度宣布以同樣理由剝奪特朗普總統初選資格的緬因州州務卿貝洛斯（Shenna Bellows），亦宣布恢復把特朗普的名字列在該州的初選選票。本報綜合報道

特朗普歡迎聯邦最高法院的裁定。 特朗普被禁參與總統初選及上訴時序 聯邦最高法院為特朗普參加總統初選掃除障礙。 共和黨及民主黨主要總統參選人黨代表票數