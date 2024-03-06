社會復常反挫人氣 卡拉OK漸式微

內地卡拉OK（內地稱KTV）門店多年前一度門庭若市，現不復當年盛況，部分店舖即使過年亦隨處可見空房。內媒日前報道，由2015年起全國錄得超過7萬間卡拉OK門店倒閉，現存不足5萬間。分析指，由於人們娛樂需求及模式正不斷變化，整個卡拉OK行業難免面臨前所未見挑戰。

現存不足5萬間 一眾連鎖卡拉OK集團中，「純K」在北京朝陽區核心地段設有分店，整整5層門店經歷農曆新年假期後，其中一層包廂空無一人，不見任何消費者。負責人及工作人員提到，分店生意在新冠疫情爆發期間達到七成滿，理由是消費者擔心回鄉過年後，重返北京需要接受隔離，故此就地過年，加上娛樂方式有限，當時很多人還會去唱卡拉OK。

然而，踏入「後新冠」時代，負責人及工作人員不見任何報復式消費，生意反而變得愈來愈差，僅得周五及周六可接近爆滿，不過很難做到「翻房」，消費者人數甚至不及爆疫時期。他們估計，一切與各行各業重回正軌，多數人回鄉過年或外出旅遊有關。

自備酒水損收入 在過往生意最火紅年代，卡拉OK門店收入主要依賴酒水及消費者儲值。朝陽區某商場卡拉OK門店店長劉文（化名）憶述，以往生意火爆時，單單一晚營業額可達60萬至70萬元人民幣（約66萬至77萬港元），現已大不如前。他另提及，由於店內酒水售價與超市存在差異，加上部分門店允許自備酒水，客人自然不再盲目消費，結果導致主要收入來源逐漸減少。

談及目前困境時，業內人士靜文（化名）指，卡拉OK行業目前兩極化嚴重，規模較小店舖在疫情後倒閉，規模較大連鎖品牌有望獲得更大市場佔比。惟她提到現時投資一間卡拉OK門店金額遠較過往為低，估計卡拉OK門店陸續倒閉情況仍會發生，不過整個行業不會消失，只是賺錢難度變得愈來愈大。本報綜合報道