礙國安執法 酒店保安主管行拘

涉外洩幹警偵查工作內容

近期國家安全機關掌握某境外間諜在某酒店秘密展開非法活動，因工作需要，國家安全機關幹警前往該酒店，依法向酒店工作人員出示證件，說明來意。惟其保安部主管張×、馬×以審批手續繁雜、需要請示為由對幹警百般阻攔。雖然幹警多次向對方普及法律知識並耐心勸說，但對方依舊不配合，並事後把國家安全機關在酒店展開偵察工作的國家秘密透露給無關人員。由於張、馬二人妨礙執行任務，造成重大損失，北京市國家安全機關依法對二人處以行政拘留的處罰。