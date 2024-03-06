礙國安執法 酒店保安主管行拘
【本報綜合報道】國家安全部官方微信昨日發布消息，表示近年來，國家安全機關相繼查處數宗故意阻礙該機關依法執行任務的案件，相關涉案者均受到法律懲處。
涉外洩幹警偵查工作內容
近期國家安全機關掌握某境外間諜在某酒店秘密展開非法活動，因工作需要，國家安全機關幹警前往該酒店，依法向酒店工作人員出示證件，說明來意。惟其保安部主管張×、馬×以審批手續繁雜、需要請示為由對幹警百般阻攔。雖然幹警多次向對方普及法律知識並耐心勸說，但對方依舊不配合，並事後把國家安全機關在酒店展開偵察工作的國家秘密透露給無關人員。由於張、馬二人妨礙執行任務，造成重大損失，北京市國家安全機關依法對二人處以行政拘留的處罰。
國家安全部強調，國安幹警依法執行任務時，出示人民警察證後，公民和組織就有協助配合的法定義務。根據中國反間諜法規定，故意阻礙國家安全機關依法執行任務，構成犯罪將依法追究刑事責任；尚不構成犯罪，由國家安全機關予以警告或者處10天以下行政拘留，同時罰款3萬元人民幣（約3.3萬港元）以下。
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