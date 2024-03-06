跑道歲修誤航班 桃園機場提前完成

來往香港航班受影響

桃園國際機場公司在聲明表示，南跑道歲修工程的主跑道部分，經調整工序及進行場面開放前檢查，已經恢復機場雙跑道營運，之後第一班起飛的是長榮航空BR18班機台北飛美國三藩市，首班降落的是菲律賓航空PR894班機從馬尼拉飛抵台北。財信傳媒集團董事長謝金河亦受事件影響，憶述自己在機上睡兩小時發現還沒起飛。