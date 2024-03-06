跑道歲修誤航班 桃園機場提前完成
【本報綜合報道】台灣桃園國際機場南跑道周日開始年度歲修，原本需時3天，但因影響班機起降，包括來往香港的航班，桃園國際機場公司宣布，歲修作業提前19小時完成，周一晚上9時重開。有民眾批評台灣機場建設落後，交通部長王國材昨天表示會檢討改善。
來往香港航班受影響
桃園國際機場公司在聲明表示，南跑道歲修工程的主跑道部分，經調整工序及進行場面開放前檢查，已經恢復機場雙跑道營運，之後第一班起飛的是長榮航空BR18班機台北飛美國三藩市，首班降落的是菲律賓航空PR894班機從馬尼拉飛抵台北。財信傳媒集團董事長謝金河亦受事件影響，憶述自己在機上睡兩小時發現還沒起飛。
王國材昨天在立法院會回應事件，表示跑道維修是航空安全很重要的一部分，一定要做，因為桃園機場24小時營運，所以跑道歲修一定影響航班。惟他承認，需要檢討航管等方面，例如從境外回來的飛機在飛航情報區，是否要這麼早進來，桃園機場方面亦開會討論對旅客欠缺說明的問題。
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