福建法庭 聘逾400台籍調解員

【本報綜合報道】兩岸關係因中國大陸漁船在台灣金門水域遭攔截翻覆事件造成緊張之際，福建法院稱當地選聘400多名台胞擔任調解員、人民陪審員等，「以法為媒」推動兩岸融合發展。專家認為，有台籍調解員或人民陪審員在法院，加強台胞、台商對中國大陸司法制度的信任和信心。

去年辦結922宗涉台案件 日前公開的《福建省高級人民法院工作報告》稱，福建法院把「兩岸一家親」理念融入涉台司法，去年辦結922宗涉台案件、3,906宗司法互助案件。平潭法院設立「融合法庭」，跨省共享台胞調解資源，化解44宗涉台糾紛；泉州中院建立向金門供水「清源法屏」機制，努力化解涉供水糾紛。圍繞兩岸融合發展示範區的建設，福建省高級人民法院副院長歐岩峰上周五在媒體座談會表示，福建法院除了選聘台胞擔任調解員、人民陪審員外，更連續15年舉辦海峽兩岸司法實務研討會不間斷。

上海台協副會長、高朋律師事務所合夥人蔡世明向台灣傳媒表示，中國大陸法院一般是結合訴訟跟調解機制，若有台灣調解員，較能夠照顧到台商在中國大陸訴訟的需求。與法官近乎同等地位的人民陪審員若是台籍人士，相信會使台胞和台商放心、安心一些。