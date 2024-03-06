陸船翻覆報告「撞船」改為「取締」 台官員解畫捱批

中國大陸漁船上月在金門海域疑遭台灣海巡艇撞擊後翻覆，造成兩死悲劇。台灣立法院內政委員會召委周一邀請相關官員進行專題報告並備質詢，海洋委員會主委管碧玲把報告名稱「撞船」字眼改為「取締」引起爭議。台灣海巡署長周美伍稱，這涉及責任歸屬，又稱事發通報錄音、雷達航迹和影像交付檢方。

管碧玲表示，不接受專題報告名稱使用「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，因此把提交立法院的書面報告修改為「取締大陸快艇事故案」。在野黨立委炮轟，有關方面更改名稱是不尊重立法權與民意。管碧玲答詢時表示，兩船「碰撞」與「撞船」不同，她接受立法院監督，但也必須捍衞海巡執法立場。周美伍稱，雙方談判用字牽涉未來責任歸屬，重點在取締非法，去年陸方曾經要求偕同執法49次。

事發錄音等資料已送檢 立委提出多點疑問，包括台灣海巡一早發現涉事中國大陸漁船，今次事故相信並非突發事件，加上周美伍曾經出示陸船人員落海照片，質疑是否代表全程有錄影，只是不願拿出。周美伍表示，上月12日民眾報案的船隻無法確認是三無船，海巡署雷達監控發現快速目標進入禁限制水域為上月14日，並否認陸方稱台方高速撞擊的說法，相關通報機制及事發全程的指揮管制錄音資料，已經送交檢調單位。由於檢察官告知不可公開上述資料，若檢調同意才對外提供，會配合內政委員會索取資料。

至於給予死者家屬的撫慰金數額，周美伍稱雙方仍然溝通，但依照過往陸委會、海基會處理中國大陸人在台灣死亡意外的案例，平均是在300萬元至400萬元新台幣（約75萬至100萬港元）左右。惟死者家屬表示，船明明是被撞翻卻沒人承擔責任，連一句最簡單的道歉都沒有，加上這次沒能夠帶回親人遺體，內心很難過。台灣海巡第九巡防署金馬澎分署署長陳泗川到殯葬所打算送交20萬元人民幣（約22萬港元）慰問金，但家屬拒絕；陳泗川表示將透過紅十字會轉交，強調賠償與撫慰金無關。

陸協商人員離台 家屬拒慰問金 兩岸雙方經過15次協商至今未公布得出成果，福建泉州台辦副主任李朝暉昨日表示，由於等不到道歉，決定返回中國大陸，警告衍生的後果由民進黨當局負責。他指出，經過多次協商溝通，台方未對事件發生過程真相提供令人信服的說明，言詞顯露矛盾、否認事實、謊話連篇，更對家屬的關切要求設置各種障礙。台方協商人員周日離開金門，至今未返回，音信全無，他認為民進黨當局沒有解決問題的誠意。本報綜合報道