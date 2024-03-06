中國料今年國防支出1.85萬億

數據顯示，2016年中國國防預算增幅為7.6%，結束近5年來連續兩位數增長的局面；2017年至去年，國防預算增幅依序為7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%，其中去年達到15,537億元（約1.72萬億港元）。中國財政部強調，要嚴控一般性的支出，重點保障國防武警、科技教育、中央儲備、國債發行付息的支出。

與美國等軍事大國相比，中國國防支出無論是佔國內生產總值、國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都比較低。專家指出，在國際安全情勢嚴峻和國家經濟發展持續穩定的前提下，中國不像美國、日本不斷刷新軍費增長紀錄，顯示其國防費增長克制，也說明中國無意與其他國家開展軍備競爭。