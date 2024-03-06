法紀錄片：華艦駐吉布提遏西方援台

【本報綜合報道】法國電視台周日播出紀錄片《中國：秘密行動》，稱中國在海外存在各種欺瞞及非法的精密行動，包括監視海外異見人士、收買情報人員引導叛國等，並武裝非洲吉布提海軍基地，遏制西方國家海軍在台海衝突時直達印太地區。

影片表示，中國國家安全部多年在海外開展長臂管轄、軍事發展、間諜活動等秘密行動，例如建立海外警察局、派出經濟間諜、黑客入侵他國政治人物帳號等。

指美8成間諜案與中國有關 美國中央情報局前官員指美國司法部造冊的間諜案中，約80%與中國有關。片中亦提到，多間美國航空與航天公司僱員以至法國對外安全總局前特工遭中方收買的案例。

涉台方面，影片稱中國大陸正在準備戰爭，以將威權統治擴至台灣，2017年在曼德海峽戰略重地吉布提設立首個海外軍事基地，守住西方國家前往印太地區援台的要道。美國非洲司令部前司令湯森發現，該中國海軍基地有地下結構，極度機密；另有法國航天公司指出，中國在該處興建大型碼頭，去年起更捕捉到驅逐艦、護衞艦等入港衞星圖。