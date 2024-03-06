北部灣設領海基線 華稱無損越南權益

【本報綜合報道】中國外交部日前發布北部灣北部領海基線的聲明，周一透過外交部邊界與海洋事務司官方微信帳號發文，強調中國在北部灣中方一側劃設領海基線，不會影響越南或任何第三國的權益。

有助拓展國際海洋合作 文章指出，公布領海基線除了是行使國家主權和管轄權的必要行為外，也因內水、領海、專屬經濟區有不同的管理規定和使用規劃，只有劃設領海基線才明確上述海域範圍，為沿海省區規範化、科學化用海提供依據。中國分別1996年、2012年公布領海部分基線及西沙群島領海基線，釣魚島及其附屬島嶼領海基線。此次公布北部灣北部領海基線，被形容是中國完善領海基線劃設工作的重要一環，旨在服務廣西、廣東、海南等北部灣沿灣省區經濟發展，奮力實現建設海洋強國的戰略目標。

文章強調，中國劃設的北部灣北部領海基線嚴格遵守國內法，以及《聯合國海洋法公約》、《中越關於兩國在北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界協定》等國際法和雙邊協定。北部灣海域只涉及中國和越南兩個沿岸國，中越2000年劃定北部灣界線。今次明確北部灣北部的海域性質，有助中國與相關國家拓展和深化國際海洋合作，為全球海洋事業發展提供助力。