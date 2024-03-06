台自建潛艇泊港測試料到下月底

【本報綜合報道】台灣首艘自建潛艇海鯤號上月底在高雄港完成浮船測試作業，負責建造的台灣國際造船公司董事長鄭文隆周一表示，海鯤號進入泊港測試最後階段，以安全為重，沒有時間表，但以專案管理角度考量，泊港測試時程預計到下月底，下一階段海上測試將包括浮航、淺水、深水試車。

鄭文隆表示，泊港測試共有6大項目，分別是浮航測試、電力系統測試、戰鬥系統測試、儎台測試第1、2、3階段，主要概括油、電、水、氣、控制系統等88個細項。海鯤號上月26日至27日的移置過程中，同步執行藉注水、排氣等方式調整平衡的浮航測試，當時海昌計劃專案召集人黃曙光率領4名前海軍潛艇部隊艦長，在海鯤號內負責調控，水下有潛水人員監看潛艇兩舷的水深刻度，台船人員在浮塢控制台與艦內人員溝通，測試顯示海鯤號的平衡準確度相當高。

海鯤號未裝電池 免耗壽命 鄭文隆表示，泊港測試與海上測試的浮航測試不同之處，在於後者浮航必須完全倚賴自身動力，並且在試車項目中進行戰鬥系統測試、發射操作用魚雷才算過關。他提到，潛艇電池是在引擎關閉後靜音航行時使用，但目前尚未在海鯤號裝電池，主因是裝設後便開始消耗電池壽命，電池不僅昂貴，而且每隔幾年就要更換。