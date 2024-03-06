密州駐台商務辦開幕 州長見蔡賴

【本報綜合報道】美國民主黨籍密歇根州州長惠特默周一起率團訪問台灣，見證密歇根州駐台商務辦事處開幕；台灣副總統賴清德當天抱病會面，希望雙方在科技產業持續合作。惠特默昨天與台灣總統蔡英文會面。

惠特默周一由台灣副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵陪同，赴總統府拜會。賴清德致詞時表示，非常樂見密歇根州駐台商務辦事處成立，相信對兩地未來經貿合作會有莫大幫助。惠特默透露，有3間台灣企業將宣布在密歇根州投資營運，強調他們致力深化台美關係。

蔡英文周二在總統府接見惠特默一行人，致詞時感謝對方以行動展現對台灣的重視與支持，共同為台灣及密歇根州尋找更多合作機會。惠特默也相信，透過密歇根州在台設立的辦公室，可以進一步強化雙方的經濟與文化連結。

韓國瑜晤愛沙尼亞國會團 另一方面，台灣立法院長韓國瑜周一接見愛沙尼亞國會友台小組訪問團，強調好朋友必須多來往，兩地共享自由民主的普世價值，希望未來與愛沙尼亞在經濟、文化及數碼發展等各領域加深交流合作，又感謝友台小組主席瓦加多次支持台灣參與聯合國體系。瓦加邀請韓國瑜擇期訪問愛沙尼亞。