衝撞華海警船 菲巡邏船受損

中方斥擅闖仁愛礁 碰瓷滋事 菲律賓海岸防衞隊昨天表示，菲方一艘船艦當天清晨在南海與一艘中國海警船相撞後受損。中國海警表示，對非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取管制措施，但菲方以不專業及危險方式，故意衝撞正常執法的中方海警船，發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。中國外交部提出嚴正交涉及強烈抗議。

菲律賓海岸防衞隊表示，巡邏船卡布拉號及辛丹甘號調派到南海支持菲律賓武裝部隊的輪調和重新配置行動，在整個行動過程中，菲方船隻面臨中國海警船和中國海上民兵船的危險機動及阻擋，中方船艦的鹵莽和非法行為導致辛丹甘號與中國海警21555艇碰撞，辛丹甘號輕微結構損壞。從菲律賓海岸防衞隊發放的影片可見，辛丹甘號與21555艇逐漸駛近，兩者眼見就快相撞都沒轉舵，辛丹甘號船員見船頭位置快與21555艇碰撞，匆匆拋出橡皮防撞球避免兩船船身直接相撞，21555艇數名船員站在甲板監控形勢。兩船沒有轉向，船頭位置最終周二清晨6時33分擦撞。

菲方稱輪調屬例行任務 菲律賓武裝部隊表示，昨天透過西部司令部對仁愛礁坐灘軍艦馬德雷山號的部隊，進行輪調和重新配置，行動涉及兩艘民用外判船，並由菲律賓海軍和海岸防衞隊支援。行動屬於例行任務，目的是維持菲方部署在南海的軍事力量，以及維持菲律賓在其專屬經濟區的存在，顯示武裝部隊致力於確保國民能從資源豐富的地區合法受益。中國傳媒昨天亦公布事發影片，顯示21555艇遭菲方船隻危險接近，於是向其噴射水炮警示。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲律賓違背自身承諾，昨天刻意派出兩艘海岸防衞隊船隻、兩艘運補船擅闖仁愛礁鄰近海域，向其非法坐灘軍艦運送物資。中國海警嚴格依法管控予以規制，出於人道對菲律賓運送必需生活物資的一艘船作出臨時特殊安排，現場處置合理合法、專業規範。期間，菲律賓海岸防衞隊4407號船（即辛丹甘號）無視中方一再警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的21555艇，導致發生輕微刮蹭。甘羽斥菲方蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。中國海警嚴陣以待，隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中國外交部發言人毛寧昨天批評，菲方在仁愛礁海域侵權挑釁，製造事端，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益，敦促菲方不要採取任何可能導致海上局勢複雜化的行動。針對菲律賓參議院日前通過《海洋區域法案》，毛寧指摘菲方妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域。中方對此堅決反對，向菲方提出嚴正交涉。

另外，菲律賓總統小馬可斯周一訪問澳洲期間表示，雖然菲律賓與中國緊張關係升溫，仍然將與對方合作，但如菲方在南海的主權和海上權益受忽視，將予以反擊。

小馬可斯指出過度聚焦中美兩國競爭，將犧牲區內其他國家的合法海洋利益，讓他們未能譴責具侵略性、單方面、非法的行為本質。本報綜合報道

辛丹甘號（上）與中國海警21555艇（下）發生碰撞。 辛丹甘號船員（下方）拋出防撞球，避免與中國海警21555艇（後）直接相撞。 小馬可斯