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母女關係好 一天通電話11次
美國一名女子近日發布影片展示她與母親的電話通話紀錄，顯示她一天內與母親通話11次。由於她與母親關係甚好，不少網民在驚訝之餘，亦發起關於親子關係的討論。對於多久和母親對話一次才算正常，有人指每天都要和母親聊天，但也有人認為幾個月不給父母打電話也很正常。
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