心理急診室「美景」 藝術畫作慰心靈

作者深諳抑鬱症 冀為患者帶來平靜 藝術帶來的體驗往往能夠超越美學，成為情緒健康的催化劑。加拿大愛德華王子島一名女藝術家通過姊姊與抑鬱症的鬥爭，改變了對藝術的看法，她其後受愛德華王子島衞生部門委託，為當地一間醫院新設立的心理健康急診室創作藝術畫作，為面臨心理健康危機人士提供一絲寧靜。

加媒前日報道，藝術家霍華德（Emily Howard）對抑鬱症並不陌生，她的姊姊由於抑鬱症而在7年前離世，讓她下定決心通過藝術幫助他人。她的畫作筆觸細膩，色調溫和，構想出愛德華王子島隨處可見的海岸風景，繪有米色沙丘，微風中搖晃的小草，緩緩的波浪和平靜多雲的天空。

睹姊與抑鬱鬥爭 下決心助人 霍華德稱，當人們在戶外時，往往會感到更加平靜，神經系統也可以逐漸穩定，而走進急診室大門是一件非常令人生畏的事情，尤其當患者面對社會忌諱的心理疾病和成癮問題的時候，會更加希望身處在一個安全的空間。

急診室已在上周開始接收病人，並在牆上掛上了霍華德的作品。雖然姊姊不能親眼見證，但霍華德相信，如果姊姊看到畫作一定會感到很自豪。她稱：「姊姊一直在推動我，是我最堅定的支持者之一，所以她會認為畫作很完美。」本報綜合報道