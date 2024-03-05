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暴風雪襲加州 逾2.2萬戶停電
美國加州自上周五起受暴風雪吹襲，通往內華達州一條主要高速公路關閉，加州北部有2.2萬戶停電。國家氣象局警告，加州多個山區城鎮積雪超過兩米，周日晚上山區陣風時速高達72公里，更有暴風雪，部分公路因而堵塞。優勝美地國家公園因惡劣天氣而關閉，部分區域周日下午重開。（綜合報道）
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