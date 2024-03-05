海地黑幫襲監獄 傳逾3900犯逃

【本報綜合報道】海地黑幫上周六晚上持械襲擊首都太子港一座主要監獄，有傳或有逾3,900名囚犯越獄，至周日至少釀成5人死亡。事發期間，總理亨利出國尋求派出聯合國支援的部隊到海地維持治安，打擊黑幫分子。

釀5死 總理求助聯國支援 監獄遇襲後，入口有3具受槍傷的屍體躺着，大門敞開，看不見警衞把守；塑膠拖鞋、衣服和電風扇散落在平時人滿為患天井。在監獄外的一個街區，遺下燃燒着的車胎路障，以及兩具面部朝下、雙手被反綁背後的血漬斑斑男子屍體。

有在監獄工作的人權律師宣稱，原本有4,000名囚犯的監獄，只有不到100人仍然在牢房。選擇留下來的人包括18名前哥倫比亞士兵，他們被控當僱傭兵，有份在2021年7月刺殺時任海地總統莫伊茲。他們當中有數人曾經在一段網上流傳的影片求救，表示有人在牢房胡亂屠殺；至周日，這些前士兵中一名叫烏里韋的男子表示，自己沒有逃獄，聲言因為自己是無辜。

根據聯合國資料，海地人口逾1,100萬，但僅有9,000名警察維持治安；他們經常無法與黑幫抗衡，而且武器裝備落後。據估計，太子港80%地區被黑幫控制。