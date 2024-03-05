韓勢罰7000罷工醫生 釘牌3個月兼留檔

面對實習及駐院醫生繼續「企硬」拒絕復工，南韓保健福祉部副部長朴敏守昨天警告，政府將全面檢查醫生出勤情況，並根據法律及原則採取應對措施。針對超過7,000名醫生違反復工命令，他指政府已開始吊銷醫生執照程序，揚言處分屬「不可逆轉」。

朴敏守提到，不接受政府返崗復工令醫生將面臨「釘牌」至少3個月，實習醫生在無牌期間將無法按時完成實習工作，獲取專業醫生資格須押後一年以上，有關行政處分記錄等留檔紀錄可能對今後就業等產生不良影響。

依次查出勤 歸隊仍可從寬 談及處分詳情時，朴敏守強調它不可撤銷。考慮到行政能力有限及醫療空缺等情況，他稱政府行動將依次進行，即代表不會一刀切。他另提及，縱使政府設下復工限期已過，並已開始查核出勤情況，若醫生能夠歸隊，政府將從寬處理。

與此同時，保健福祉部部長曹圭鴻重申，政府應對非法集體行動原則不變。他稱不管出於任何理由，不能接受醫生集體離開病人行為，政府為了保護國民生命，將堅決依法處理類似行為。對於大韓醫師協會（醫協）前天在首爾舉行集會，他對表示遺憾，又指由於有人質疑醫協可能動員製藥公司職員參與集會，利用醫藥品交易強迫實施不當行為，將調查此事是否屬實，並依法應對。

涉事實習生延一年獲資格 另一邊廂，醫協緊急對策委員會媒體宣傳委員長朱秀虎昨天澄清，醫協緊急對策委及旗下所屬團體從未要求製藥公司職員參與集會，已委託律師準備控告散布流言人士。此外，他批評政府「釘牌」做法導致醫生無法完成以一年為單位實習任務，等同休息一年，做法與希望增加人手想法自相矛盾。

截至上周四早上11時，南韓100間實習醫院所屬實習及駐院醫生共有多達8,945人缺勤，佔上述醫院醫生總數約七成左右，僅得565人復工。本報綜合報道