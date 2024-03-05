日本自衞隊擬組建兩棲運輸部隊

【本報綜合報道】中日兩國關係持續緊張之際，日本自衞隊計劃明年3月組建一支新的兩棲運輸聯合部隊，緊急狀況時把陸上自衞隊隊員及補給迅速運往偏遠島嶼。

編制約百人 速援偏遠島嶼 日本傳媒上周六報道，兩棲運輸部隊編制約100人，以陸上自衞隊隊員為主，駐守廣島縣海上自衞隊吳基地，以備台灣出現突發事件時加強琉球群島防禦。部隊2019年起接受船舶掌舵訓練，最初只有中型及小型艦艇各一艘，但在2027財年增至10艘，包括一艘中型船隻、3艘高速艦艇、3艘小型船隻，餘下則待定，同時擴大人員編制。中型船隻預計用於日本本島與離島的運輸，小型船隻負責偏遠島嶼與淺水港口間的運輸。琉球群島不少島嶼沒有容納大船的港口，高速艦艇能夠直接登陸海灘。

日本政府將在今個財年要求撥款173億日圓（約9億港元）採購3艘高速艦艇，並在2026財年及2027財年分配到部隊中。根據日本現行法律，只有海上自衞隊有權在緊急情況下攔截及檢查運輸軍用物資的外國船隻。日本政府已經向國會提交法案，計劃修法賦予兩棲運輸部隊相同的權力，希望早日通過。