夥韓演習 美轟炸機航母或赴半島

【本報綜合報道】美國和南韓周一起展開代號「自由護盾」演習至下周四，兩軍同時實施指揮所演習和48場海陸空野外機動訓練，野外機動訓練次數較去年23場增加一倍。雙方也在南韓全境展開北韓巡航導彈偵測及打擊訓練、聯合空襲訓練、聯合戰術實彈射擊訓練、聯合空對空射擊訓練、空對地轟炸訓練、「雙鷹」空中演習。

「自由護盾」演習是美韓兩軍例行聯合軍事演習，旨在提高對朝鮮半島的防禦能力，南韓傳媒報道，今次演習期間美軍可能派出戰略轟炸機或航空母艦等戰略資產到朝鮮半島。澳洲、加拿大、法國和英國等12個聯合國軍司令部成員國也參與演習。

南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊上周三透露，為了有效遏制北韓核威脅，美韓兩軍演習期間以北韓核威脅作為應對作戰概念，實施遏制和防止朝方動用核武的訓練，但不包含假設北韓動用核武的計劃。美韓在去年12月核諮商小組會議就假設北韓用核武進行核武作戰演習達成共識，兩國正在討論「乙支自由護盾」聯合演習、2024年跨政府部門兵棋模擬訓練和軍事兵棋推演中，模擬北韓發動核攻擊的方案。

韓偵察衞星運作正常 另外，南韓國防部周一表示，偵察衞星1號初步運作正常，軍方本月中起展開測試評估。它去年12月在美國發射升空，每天在400公里至600公里高度環繞地球運行兩次，拍攝的影像解析度0.3米。偵察衞星2號下月在美國佛羅里達州發射，衞星搭載小型合成孔徑雷達，以實現全天候、全天時、多種氣象條件的高解析度影像拍攝。