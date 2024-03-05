華盛頓共和黨總統初選 黑莉力壓特朗普勝出

【本報綜合報道】美國首都華盛頓周日舉行共和黨總統初選，由參選人、前美國駐聯合國大使黑莉大比數力壓前總統特朗普，是她勝出的首場黨內初選，亦是美國史上首次有女性贏得華盛頓的共和黨初選。

首次有女性贏得美首都初選 特朗普上周六在密蘇里州、密西西比州、愛達荷州初選連下三城，在華盛頓卻遭遇滑鐵盧。點票結果顯示，黑莉得票率62.9%，特朗普只有33.2%，黑莉贏得當地全部19張黨代表票。黑莉競選總部發言人表示，最接近華府功能失調的共和黨人，拒絕特朗普和他帶來的混亂。另外，周二是「超級星期二」，將有15個州和美屬薩摩亞舉行總統選舉黨內初選，屆時決定民主、共和兩黨初選大約三分之一黨代表票。

與此同時，《紐約時報》上月25日至28日訪問全美980名選民，顯示尋求連任的總統拜登不支持率達47%，創下就任3年以來新高，而且在7大關鍵搖擺州的支持率均不敵主要對手特朗普。對於81歲拜登的年齡問題，高達73%受訪者認為他太老不適任總統，42%人覺得77歲的特朗普太老。