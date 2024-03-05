敖德薩遭空襲致12死 澤連斯基斥俄瞄準兒童

【本報綜合報道】烏克蘭南部港口城市敖德薩一幢公寓上周六遭俄羅斯無人機襲擊，死亡人數周日增至12人，包括5名兒童，當中有兩名年僅8個月及4個月大的嬰兒。烏克蘭總統澤連斯基表示兒童成為俄羅斯的軍事目標，呼籲世界協助擊敗俄方。

襲擊發生後，多人被埋在瓦礫下，搜救持續至周日晚上，即襲擊發生逾36小時後，澤連斯基才宣布搜救行動結束。他在襲擊發生後，上周六敦促西方國家提供更多防空系統抵抗俄軍來襲。美國國會迄今尚未批准向烏克蘭提供600億美元（約4,680億港元）援助，令烏克蘭面臨彈藥短缺。澤連斯基周日晚上表示，烏克蘭尤其等待美方的援助。

俄羅斯國防部周日表示，過去24小時，俄軍襲擊烏克蘭一個航空彈藥庫及106個人力和軍事裝備；又挫敗烏軍在烏格列達爾市附近輪換的企圖，摧毀烏軍的工兵突擊隊。俄軍防空系統亦在頓涅茨克州、哈爾科夫州、赫爾松州、扎波羅熱州、蘇梅州摧毀合共143架烏方無人機，以及在克里米亞半島上空摧毀38架烏方無人機。

烏撤換東線多名旅長 另一方面，俄軍攻佔烏克蘭東部戰略城鎮阿夫迪夫卡後，持續向西推進。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基上周六宣布，撤換東線多名旅長。他表示，視察東部前線後立即明白到需要調整各旅指揮，並花上3天的時間思考，才明白到為何各旅人力、武器及裝備相若，有些旅能夠阻止敵人挺進並守住防線，另一些卻做不到。

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