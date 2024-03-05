MH370客機失蹤10年 馬國交通部擬重啟搜索

總理：倘現有力新證據 樂意再調查 馬來西亞航空MH370航班波音777客機2014年從吉隆坡飛往北京途中失蹤，官方推定機上239人全部罹難，包括154名中國乘客。事件周五屆滿10周年，親屬及支持者周日出席在吉隆坡附近一處購物中心的紀念活動。馬來西亞總理安華周一表明，若出現有力的新證據，自己很樂意重啟調查，盡一切可能解決此事。

這宗客機離奇失蹤事故被視為全球航空史最大謎團，多年來只有零星涉事客機殘骸尋獲，客機主要機身以至機上人員遺體殘骸、物品均未見，至今所得資料認為客機偏離原定飛行路線，由飛經南海改為飛往印度洋，最終消失在印度洋南部海域上空。悼念人士周日在紀念活動點燃239支蠟燭，代表機上每位失蹤人員，很多人難掩哀傷，有乘客親屬提到當搜索行動結束時的痛苦，呼籲當局展開新一輪搜索行動。

親屬冀還原事故真相 紀念活動策劃者克麗絲雷特的母親是失蹤乘客之一，她表示事發10年後仍然未放下，但生活還是要繼續。麥祖拉的丈夫是失蹤機組人員之一，坦言自己事隔多年已經看開，但仍然希望繼續搜索工作，如果丈夫能夠生還就再好不過，但假如已經死亡，都希望能夠還原事件真相。她又稱，現時只想好好地撫育15歲女兒及10歲兒子。

馬來西亞交通部長陸兆福在活動表示，將盡一切可能尋求內閣批准簽署新的搜索合約，交通部將邀請美國海底勘探公司海洋無限（Ocean Infinity）到馬來西亞，重新探討「找不到、不收費」的最新計劃。他稱隨着相關研究及技術取得進展，政府希望找到客機，把真相告知家屬，並透露海洋無限已經提出報價，但認為成本並非問題，因為「政府必須負擔這個成本」，交通部也歡迎其他針對搜索客機的報告。本報綜合報道