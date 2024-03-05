指涉核武計劃 印度扣華赴巴國貨船

涉事貨船為CMA CGM Attila號。

【本報綜合報道】印度官員上周六表示，孟買那瓦西瓦港安全人員早前攔截並扣押一艘從中國駛往巴基斯坦卡拉奇的貨櫃船，船上運載懷疑用於巴基斯坦核武和彈道導彈計劃的軍民兩用貨物。

發現意國製機器 印度海關人員根據情報，今年1月23日攔截掛馬耳他國旗的貨櫃船CMA CGM Attila號，它從中國出發並駛往巴基斯坦卡拉奇港。海關檢查涉事貨船的貨物時，發現一部意大利製的電腦數位控制器，亦有報道稱那是一部意大利製造的電腦數控機床。印度國防研究與發展組織小組檢查機器後，證實它有可能用於巴基斯坦核武計劃，特別是用於製造導彈的關鍵零件。

根據貨物提貨單和其他文件，發貨方是「上海JXE環球後勤有限公司」，收貨方是「巴基斯坦機翼PVT有限公司」，但印度安全人員調查發現真正發貨人是太原礦業進出口公司，收貨人實際上是巴基斯坦國防供應商「宇宙工程公司」。印度正在查明實際的收貨人，是否負責巴基斯坦國防研發計劃的國防科技組織。