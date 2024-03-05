瑞士反猶高漲 少年刺傷中年男
【本報綜合報道】瑞士蘇黎世一名50歲猶太男子上周六遭一名15歲少年刺傷，傷勢嚴重。事件懷疑是一宗仇恨罪案，或與以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰後，當地反猶太情緒升溫有關。
高呼「以色列去死」
當地時間上周六晚上9時35分，警方接獲有多人在蘇黎世第2區發生爭執的報告。警員到場後拘捕涉嫌刺傷人的少年。目擊者表示，少年被捕時大笑起來；也有初步報道指出，疑兇在施襲過程中，曾經高喊「猶太人去死」或「以色列去死」等說話。傷者是一名猶太教正統派人士，他一度有生命危險，後來轉為穩定。案發過程和背景迄今尚未清楚，但警方及檢察官辦公室的調查，將明確包括反猶太動機可能性。
案發地點是猶太人聚居地，瑞士猶太社區聯合會表示對事件深感震驚，提到針對猶太人的人身攻擊在瑞士非常罕見，過去20年來沒有發生過此類危及生命的襲擊事件；又指出蘇黎世和瑞士各地猶太社區的保安組織已經獲悉此事，按照慣例當發生類似情況時，將檢討保安安排並在必要時調整。以哈衝突去年10月爆發，去年瑞士法語區因反猶太主義引發的事件增加68%，其中近一半發生在哈馬斯突襲以色列後。
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