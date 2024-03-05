瑞士反猶高漲 少年刺傷中年男

高呼「以色列去死」

當地時間上周六晚上9時35分，警方接獲有多人在蘇黎世第2區發生爭執的報告。警員到場後拘捕涉嫌刺傷人的少年。目擊者表示，少年被捕時大笑起來；也有初步報道指出，疑兇在施襲過程中，曾經高喊「猶太人去死」或「以色列去死」等說話。傷者是一名猶太教正統派人士，他一度有生命危險，後來轉為穩定。案發過程和背景迄今尚未清楚，但警方及檢察官辦公室的調查，將明確包括反猶太動機可能性。