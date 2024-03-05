哈馬斯拒供生還人質名單 以色列杯葛談判

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的暫時停火談判再遇障礙，哈馬斯拒絕提供完整的生還人質名單，以色列周日抵制當天在埃及開羅舉行的談判，沒有派遣代表團。這為雙方能否在本月10日回教齋戒月開始前停火添上陰霾。

哈馬斯被指尋求升級衝突 以色列傳媒報道，一位了解會談情況的消息人士上周六表示，除非哈馬斯首先提交生還人質的完整名單，否則以色列可能遠離談判桌；英國傳媒引述巴勒斯坦消息人士報道，哈馬斯迄今仍然拒絕上述要求。美國政府早前表示，以色列基本上同意停火及交換人質協議提案的框架，目前視乎哈方是否答應。哈馬斯宣稱雙方可能日內確認停火，前提是以方接受一系列要求，包括容許巴勒斯坦人返回加薩地帶北部。

以色列傳媒報道，以色列懷疑哈馬斯領袖辛瓦爾無意未來數天達成協議，而是尋求在回教齋戒月期間升級衝突，地點包括加薩地帶及黎巴嫩邊境、約旦河西岸地區及耶路撒冷。

美國傳媒周日報道，美國總統拜登推動埃及與卡塔爾，促使哈馬斯同意在回教齋戒月前停火；報道引述的以色列官員表示，現時達成協議的機會為五成。

以色列國防部長加蘭特周日揚言，哈馬斯完全被瓦解前，以色列不會結束戰爭。他指出，哈馬斯不會再以管治組織的形式存在，但這需要時間實現。同日，以色列國防軍對加薩地帶南部城市汗尤尼斯西部發動新一輪空襲，打擊50多個哈馬斯目標。